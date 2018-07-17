МВД предложило новые правила для кортежей

МВД предложило утвердить новую инструкцию для сопровождения кортежей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости МВД РФ предлагает утвердить инструкцию для инспекторов ГИБДД , которые сопровождают кортежи чиновников, воинские колонны и автобусы для перевозки детей. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, автомобили ГИБДД могут сопровождать транспортные средства при организованной перевозке групп детей, участников мероприятий, проводимых президентом или премьер-министром РФ, в случае транспортировки грузов повышенной опасности, передвижении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств. Кроме того, сопровождение может быть организовано при передвижении воинской колонны по дорогам общего пользования, транспортных средств и спецтехники на мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Также инспекторы Госавтоинспекции могут сопровождать кортежи руководителей регионов РФ при передвижении в пределах своего региона. Заявку на рассмотрение вопроса о назначении сопровождения физлицо или организация, согласно новому приказу, сможет подать по электронной почте. При рассмотрении заявки инспекторы решат, нужно ли при сопровождении ограничивать или прекращать движение на дорогах, оптимален ли предлагаемый заявителем маршрут и график следования, есть ли нарушения в техническом состоянии транспортного средства.

В случае перевозки группы детей, согласно тексту проекта приказа, заявка на сопровождение рассматривается, если в составе колонны не менее трех автобусов. Кроме того, дополнительно будет организована проверка соответствия автобусов всем необходимым требованиям. Если водителю автобуса нужно будет находиться в пути более 12 часов, у него должен быть сменщик, а сам автобус оборудован спальным местом для отдыха.

По новой инструкции сопровождение детей допускается и ночью — к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, также ночью возможно завершение организованной перевозки группы детей при незапланированном отклонении от графика движения. При этом после 23:00 расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

В отличие от действующего приказа МВД (инструкция 2007 года), в новом документе отсутствует требование обязательно закрывать окна в салоне автобуса во время движения. Исчезнет и норма, по которой в начале сопровождения, а также после выезда на вершину затяжных подъемов скорость кортежа не должна превышать 30-40 километров в час. МВД планирует, что новый нормативный акт вступит в силу в феврале 2019 года.