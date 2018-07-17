В РФ начали выпускать третье поколение Kia Ceed

Kia начала производство третьего поколения Ceed для РФ

Компания Kia объявила о старте производства третьего поколения модели Ceed на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде. Официальная презентация новинки для российского авторынка состоится в рамках Московского автосалона 2018 года (ММАС-2018) в конце августа.

На заводе «Автотор» новый «Сид» выпускают в трех моторных версиях: с 1,4-литровым MPI на 100 «лошадок» и 1,6-литровым MPI на 128 л.с. Первый двигатель работает в связке с 6-ступенчатой «механикой», а второй как с МКПП, так и с «автоматом». В «топовых» версиях новый Ceed для России получит 1,4-литровый бензиновый агрегат T-GDI с отдачей в 140 «скакунов», сочетающимся с 7-диапазонным преселективным «роботом» DCT.

В арсенал данной модели вошли: система удержания автомобиля в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и многое другое.

Продажи хэтчбека стартуют в третьем квартале 2018 года. Цены на новинку пока не объявлены.