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Объявлены цены на полноприводный Mercedes A-класса
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В Россию привезли маленькие «Мерседесы» с полным приводом 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Wroom.ru
На старте продаж новый Mercedes-Benz А-Класса был доступен в единственной конфигурации — с маленьким мотором и «роботом». Теперь же появились версии «погорячее»: премиум-хэтчбеки доступны и с мощным двигателем, и с полным приводом.
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