Объявлены цены на полноприводный Mercedes A-класса

В Россию привезли маленькие «Мерседесы» с полным приводом

На старте продаж новый Mercedes-Benz А-Класса был доступен в единственной конфигурации — с маленьким мотором и «роботом». Теперь же появились версии «погорячее»: премиум-хэтчбеки доступны и с мощным двигателем, и с полным приводом.