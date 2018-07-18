Авторынок России вошел в топ-5 лидеров Европы

Автомобильный рынок России вошел в топ-5 лидеров Европы

Ближайшим «конкурентом» России по числу реализованных автомобилей за июнь стала Италия.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили о том, что автомобильный рынок России оказался на пятом месте среди рынков стран Европы. Перечень создавался по итогам продаж в июне.

Уточняется, что за первый летний месяц в России было продано 145 тысяч автомобилей — и это без учета коммерческих моделей. В результате этого, автомобильный рынок страны продемонстрировал наибольший рост относительно Европы.

На первом месте рейтинга оказалась Германия — здесь за июнь было продано более 341 тысячи автомобилей. Следом расположилась Франция с показателем свыше 252 тысяч автомобилей. А троку лидеров замкнула Великобритания — 235 тысяч проданных машин.

Ближайшим конкурентом России стала Италия с показателем в 175 тысяч реализованных автомобилей.

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