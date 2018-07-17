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Водителя детского паровозика оштрафовали за езду без прав
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Водителя детского паровозика оштрафовали за езду без прав 

Рамблер 17 июля 2018
Фото: flickr.com
В Сыктывкаре водителя детского паровозика в парке аттракционов оштрафовали за езду без водительского удостоверения, сообщает телеканал «360».
В дирекции парка рассказали, что инспекторы выписали штраф за то, что транспортное средство не зарегистрировано, а у водителя отсутствуют водительские права.
«Паровоз является не транспортным средством, а детским аттракционом, он такой идет с завода, у него нет ПТС и прочих документов, как у транспортного средства. Мы даже звонили производителю, чтобы уточнить и попросить совета, как урегулировать вопрос. Но там сказали, что подобное происходит впервые», — рассказал представитель парка.
Он также отметил, что управлявший паровозиком мужчина считается оператором аттракциона, а не водителем.
В итоге штраф за управление незарегистрированным транспортным средством удалось оспорить. Но штраф за езду без прав остался в силе, а водитель паровоза лишился работы.
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