Водителей заверили, что нового скачка цен на топливо не будет

С начала года бензин и солярка на российских заправках подорожали более чем на 8%. Так, в Москве и области на некоторых АЗС стоимость литра АИ-92 подбирается к 45 рублям. Власти заверили автомобилистов, что очередного скачка цен не предвидится.

Государство понизило действующие акцизы на моторное топливо и отказалось от планов повысить их второй раз за год с 1 июля. Кроме того, достигнута договоренность с нефтяными компаниями об увеличении поставок на внутренний рынок и «заморозке» цен на АЗС. За соблюдением установленных «правил игры» следит Федеральная антимонопольная служба

«Правительство РФ приняло решение о том, что будет снижаться налоговая нагрузка, потому что доля цены бензина у нас — более 60%, по сути дела — это налоговая нагрузка на предприятия нефтяного сектора. Нам кажется этот комплекс мер, он позволит стабилизировать ситуацию на рынке, и в ближайшее время никаких ценовых «шоков» мы не ожидаем», — полагает заместитель главы ФАС Максим Овчинников.

По последним данным, месячный рост цен на бензин замедлился с 5,6% до 2,1%.