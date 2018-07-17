Российские «Шкоды» получили цифровые приборки

Модели Skoda Octavia , Suberb и Kodiaq, представленные на российском рынке, отныне доступны к заказу с цифровой приборной панелью. Она будет предлагаться как опция — от 23 до 27 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Для цифровой приборной панели Skoda доступно четыре варианта оформления: классический, цифровой, инфо-профиль и минималистичный. Первый из них подразумевает отображение стилизованных под аналоговые приборы тахометра и спидометра. При этом расположенную между ними зону можно настроить самостоятельно. Например, вывести данные навигационной системы.

В «цифровом» варианте оформления вся ширина приборной панели используется для отображения данных. Цифровые приборы в этом режиме размещаются в верней части дисплея.

«Инфо-профиль» предусматривает вывод в центральной части приборной панели основного блока информации, а слева, сверху и справа — дополнительных. Их можно настраивать индивидуально для отображения текущей скорости, выбранной передачи или времени в пути.

При выборе «минималистичного» профиля на экран выводится два основных информационных блока. При этом в верхней и нижней части экрана отображаются выбранные показатели.

Информация о том, что Skoda Octavia получит цифровую приборную панель появилась в феврале. Соответствующая опция стала доступна в конфигураторе чешского сайта марки.