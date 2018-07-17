У владельцев «Крузаков» появилась новая мечта

Японские тюнеры Wald International "прокачали" легендарный внедорожник.

Для Toyota Land Cruiser доступны два варианта обвеса — Standard и Wald. Первый включает модернизированные бамперы, спойлер и светодиодную оптику. Второй, помимо перечисленного, расширенные колесные арки. В оба пакета также входят 22-дюймовые диски, которые за доплату можно заменить на 24-дюймовые, новая выхлопная система с двойными патрубками, введенными по бокам кузова перед задними колесами, и фирменные тормозные суппорты.

Несколькими месяцами ранее Wald International "доработал" Land Cruiser Prado. Эта модель также получила два комплекта аэродинамического обвеса. В частности, внедорожник можно было укомплектовать расширителем колесных арок, спойлером, сплиттером и диффузором. Кроме того, на задний бампер устанавливался стоп-сигнал, по аналогии с болидами "Формулы-1".

На сегодняшний день обычный Toyota Land Cruiser можно приобрести на российском рынке по цене от 3 799 000 рублей. Land Cruiser Prado стоит от 2 289 000 рублей.