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У владельцев «Крузаков» появилась новая мечта
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У владельцев «Крузаков» появилась новая мечта 

Авторамблер 17 июля 2018
Фото: Wald
Японские тюнеры Wald International "прокачали" легендарный внедорожник.
Для Toyota Land Cruiser доступны два варианта обвеса — Standard и Wald. Первый включает модернизированные бамперы, спойлер и светодиодную оптику. Второй, помимо перечисленного, расширенные колесные арки. В оба пакета также входят 22-дюймовые диски, которые за доплату можно заменить на 24-дюймовые, новая выхлопная система с двойными патрубками, введенными по бокам кузова перед задними колесами, и фирменные тормозные суппорты.
Несколькими месяцами ранее Wald International "доработал" Land Cruiser Prado. Эта модель также получила два комплекта аэродинамического обвеса. В частности, внедорожник можно было укомплектовать расширителем колесных арок, спойлером, сплиттером и диффузором. Кроме того, на задний бампер устанавливался стоп-сигнал, по аналогии с болидами "Формулы-1".
На сегодняшний день обычный Toyota Land Cruiser можно приобрести на российском рынке по цене от 3 799 000 рублей. Land Cruiser Prado стоит от 2 289 000 рублей.
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