В России произошел резкий скачок цен на автомобили

В России подорожали автомобили, следует из мониторинга агентства «Автостат». За период с 16 июня по 15 июля 2018 года цены повысили 22 автомобильных концерна, причем больше всего изменений пришлось на сегмент SUV.

Так, у Chevrolet подорожали кроссоверы Tahoe и Niva — на 50 тысяч рублей и на 15 — 17 тысяч рублей соответственно. Китайский Geely повысил цены на Atlas — на 20 тысяч рублей; японский Lexus обновил ценники сразу трех кроссоверов — Lexus NX200, NX300 и NX300Hybrid, — прибавив к ним 51 — 74 тысяч рублей. Французский Peugeot на 26-40 тысяч рублей поднял цены на кроссоверы 2008, 3008, 5008. У чешской Skoda на 50 тысяч рублей подорожал кроссовер Kodiaq.