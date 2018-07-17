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В России произошел резкий скачок цен на автомобили
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В России произошел резкий скачок цен на автомобили 

Рамблер 17 июля 2018
В России подорожали автомобили, следует из мониторинга агентства «Автостат». За период с 16 июня по 15 июля 2018 года цены повысили 22 автомобильных концерна, причем больше всего изменений пришлось на сегмент SUV.
Так, у Chevrolet подорожали кроссоверы Tahoe и Niva — на 50 тысяч рублей и на 15 — 17 тысяч рублей соответственно. Китайский Geely повысил цены на Atlas — на 20 тысяч рублей; японский Lexus обновил ценники сразу трех кроссоверов — Lexus NX200, NX300 и NX300Hybrid, — прибавив к ним 51 — 74 тысяч рублей. Французский Peugeot на 26-40 тысяч рублей поднял цены на кроссоверы 2008, 3008, 5008. У чешской Skoda на 50 тысяч рублей подорожал кроссовер Kodiaq.
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BMW повысил цены почти на весь модельный ряд от 40 до 140 тысяч рублей, у Mercedes-Benz подорожали кроссовер и купе GLC-Klasse — на 30 — 130 тысяч рублей, а SMART обновил ценники на кабриолет, купе и хэтчбек ForTwo и ForFour, прибавив к ним 30 — 40 тысяч рублей. Немецкий Volkswagen поднял цены на пассажирский фургон Caddy в двух вариантах (с короткой и удлиненной колесной базой).
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