В ЕС стали покупать больше машин

Обнародованы сведения по покупательскому спросу на автомобили в странах Европейского Союза

Итоговые данные были взяты по 27 странам ЕС, кроме Мальты (оттуда просто не успела дойти информация). Оказалось, что в минувшем месяце европейцы приобрели на 5,2% транспортных средств больше, чем за июнь 2017 года.

Если брать в расчет первое полугодие в целом, то также заметна положительная динамика по продажам. За шесть месяцев было куплено почти 8 миллионов 450 тысяч машин, что лучше прошлогоднего показателя почти на 3%.

Однако были и страны, где спрос на автомобили немного снизился. В качестве примера аналитики приводят Италию и Великобританию.

Среди производителей первое место отдано немецкому концерну Volkswagen . За июнь месяц продажи машин от автогиганта выросли более чем на 13 процентов и составили 390 700 единиц.

VW удалось повысить свое присутствие на европейском рынке в целом. Теперь доля производителя составляет почти четверть от всего объема транспорта.