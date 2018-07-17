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В ЕС стали покупать больше машин
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В ЕС стали покупать больше машин 

Car.ru 17 июля 2018
Фото: Car.ru
Обнародованы сведения по покупательскому спросу на автомобили в странах Европейского Союза.
Итоговые данные были взяты по 27 странам ЕС, кроме Мальты (оттуда просто не успела дойти информация). Оказалось, что в минувшем месяце европейцы приобрели на 5,2% транспортных средств больше, чем за июнь 2017 года.
Если брать в расчет первое полугодие в целом, то также заметна положительная динамика по продажам. За шесть месяцев было куплено почти 8 миллионов 450 тысяч машин, что лучше прошлогоднего показателя почти на 3%.
Однако были и страны, где спрос на автомобили немного снизился. В качестве примера аналитики приводят Италию и Великобританию.
Среди производителей первое место отдано немецкому концерну Volkswagen. За июнь месяц продажи машин от автогиганта выросли более чем на 13 процентов и составили 390 700 единиц.
VW удалось повысить свое присутствие на европейском рынке в целом. Теперь доля производителя составляет почти четверть от всего объема транспорта.
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