Audi анонсировала обновленный TT

Фотографии новинки опубликовали в Сети, однако компания быстро отреагировала на утечку и рассекретила автомобиль на официальных снимках.

Спорт-купе следующего модельного года отличается от дорестайлингового по модернизированной светодиодной оптике, другим бамперам, воздухозаборникам и диффузору.

Корме того, изменилась мультимедийная система, а в списке опция появились новые системы активной безопасности и электронные ассистенты. Подробности станут известны ближе к дате премьеры.

Autocar, в свою очередь, сообщает, что в техническом плане TT останется без изменений. Купе предложат с прежним 2-литровым дизелем либо с бензиновыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.