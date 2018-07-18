Audi анонсировала обновленный TT 

Фотографии новинки опубликовали в Сети, однако компания быстро отреагировала на утечку и рассекретила автомобиль на официальных снимках.
Спорт-купе следующего модельного года отличается от дорестайлингового по модернизированной светодиодной оптике, другим бамперам, воздухозаборникам и диффузору.
Корме того, изменилась мультимедийная система, а в списке опция появились новые системы активной безопасности и электронные ассистенты. Подробности станут известны ближе к дате премьеры.
Autocar, в свою очередь, сообщает, что в техническом плане TT останется без изменений. Купе предложат с прежним 2-литровым дизелем либо с бензиновыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.
На российском рынке текущая версия Audi TT в кузове купе стоит от 2 740 000 рублей, а версия RS — от 4 962 000 рублей.