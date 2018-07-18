Ещё
Audi анонсировала обновленный TT
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi анонсировала обновленный TT 

Авторамблер 18 июля 2018
Фото: Авторамблер
Фотографии новинки опубликовали в Сети, однако компания быстро отреагировала на утечку и рассекретила автомобиль на официальных снимках.
Спорт-купе следующего модельного года отличается от дорестайлингового по модернизированной светодиодной оптике, другим бамперам, воздухозаборникам и диффузору.
Корме того, изменилась мультимедийная система, а в списке опция появились новые системы активной безопасности и электронные ассистенты. Подробности станут известны ближе к дате премьеры.
Autocar, в свою очередь, сообщает, что в техническом плане TT останется без изменений. Купе предложат с прежним 2-литровым дизелем либо с бензиновыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.
На российском рынке текущая версия Audi TT в кузове купе стоит от 2 740 000 рублей, а версия RS — от 4 962 000 рублей.
Авторамблер: последние новости
Тимати подарил "Гелендваген" "Лехе из Челябинска" У владельцев "Крузаков" появилась новая мечта Названы самые угоняемые автомобили в России
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение