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Barbham вскоре обещает новинки
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Barbham вскоре обещает новинки 

Car.ru 17 июля 2018
Фото: Car.ru
Это может быть не только гоночный суперкар от Barbham, но и автомобиль, предназначенный для обычных дорог.
С владельцем британской компании, Дэвидом Барбхамом, журналисты побеседовали во время одного из мероприятий нынешнего фестиваля в Гудвуде. Дэвид признался, что его фирма вынашивает планы в отношении целой линейки автомобилей.
Однако первенцем можно считать болид Barbham с индексом BT62. Он сделан в обход ограничений по скорости, которые введены применительно к гоночным автомобилям.
По словам Барбхама, BT62 может стать основой для других будущих автомобилей. При этом может быть достигнута экономия в финансовых вложениях.
На данный момент BT62 стоит 1 миллион долларов. На машине присутствует двигатель V8 объемом в 5,4 литра и мощностью 700 лошадиных сил.
Известно, что автомобиль будет выпущен в ограниченном количестве. На каждом экземпляре буде ливрея, символизирующая прошлые победы предшественника Barbham на Формуле-1.
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