Barbham вскоре обещает новинки

Это может быть не только гоночный суперкар от Barbham, но и автомобиль, предназначенный для обычных дорог.

С владельцем британской компании, Дэвидом Барбхамом, журналисты побеседовали во время одного из мероприятий нынешнего фестиваля в Гудвуде. Дэвид признался, что его фирма вынашивает планы в отношении целой линейки автомобилей.

Однако первенцем можно считать болид Barbham с индексом BT62. Он сделан в обход ограничений по скорости, которые введены применительно к гоночным автомобилям.

По словам Барбхама, BT62 может стать основой для других будущих автомобилей. При этом может быть достигнута экономия в финансовых вложениях.

На данный момент BT62 стоит 1 миллион долларов. На машине присутствует двигатель V8 объемом в 5,4 литра и мощностью 700 лошадиных сил.

Известно, что автомобиль будет выпущен в ограниченном количестве. На каждом экземпляре буде ливрея, символизирующая прошлые победы предшественника Barbham на Формуле-1.