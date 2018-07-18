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Бывший глава Lotus построил «идеальный» Defender
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Бывший глава Lotus построил «идеальный» Defender 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Итальянское ателье Ares Design, основанное бывшим главой Lotus Дэни Бахаром, представило собственный вариант внедорожника Land Rover Defender. Новинка, построенная на базе модели 2014 года, будет выпущена в количестве 53 экземпляров. Цена каждого составит около 190 тысяч фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).
Двигатель «идеального» Defender также улучшили: установили новые распредвалы, головки цилиндров и увеличенные форсунки. Для машины сделали новый выпускной тракт, систему впуска, установили спортивный катализатор и выхлоп с перепускным клапаном для звука «настоящего V8».
Основная идея проекта — переосмыслить концепцию Defender с точки зрения производительности и комфорта, сохранив внедорожный потенциал модели. Для этого в Ares Design используют оригинальную стальную раму и кузов, частично выполненный из углепластика. «Дэфендер» укомплектован лифт-комплектом подвески, новыми силовыми бамперами, защитой порогов и моторного отсека, а также лебедкой и парой шноркелей. Передняя и задняя оптика — светодиодная.
Под капотом Defender может быть установлен атмосферный двигатель Rover V8, объем которого увеличен с 4,5 до 4,7 литра, или его компрессорный вариант. В первом случае отдача составит 282 лошадиные силы и 439 Нм крутящего момента, во втором — 475 сил и 649 Нм момента. Оба мотора сопряжены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение внедорожника входят амортизаторы Fox, завышенная на 75 миллиметров подвеска (50 миллиметров для машин с компрессорным V8), 18-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожные шины, а также усиленные дифференциалы и тормозные механизмы с шестипоршневыми суппортами.
Интерьер Land Rover Defender может быть выполнен в соответствии с пожеланиями клиента. Для его отделки будет использоваться кожа, алюминий, углеродное волокно и натуральное дерево.
Помимо «Дэфендера», в активе Ares Design есть внедорожник на базе G 63 AMG с кузовом из карбона и алюминия, переделанный в купе седан Bentley Mulsanne, а также реплика классического спорткара 1970-х De Tomaso Pantera.
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