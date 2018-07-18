Бывший глава Lotus построил «идеальный» Defender

Итальянское ателье Ares Design, основанное бывшим главой Lotus Дэни Бахаром, представило собственный вариант внедорожника Land Rover Defender. Новинка, построенная на базе модели 2014 года, будет выпущена в количестве 53 экземпляров. Цена каждого составит около 190 тысяч фунтов стерлингов (15,5 миллиона рублей).

Двигатель «идеального» Defender также улучшили: установили новые распредвалы, головки цилиндров и увеличенные форсунки. Для машины сделали новый выпускной тракт, систему впуска, установили спортивный катализатор и выхлоп с перепускным клапаном для звука «настоящего V8».

Основная идея проекта — переосмыслить концепцию Defender с точки зрения производительности и комфорта, сохранив внедорожный потенциал модели. Для этого в Ares Design используют оригинальную стальную раму и кузов, частично выполненный из углепластика. «Дэфендер» укомплектован лифт-комплектом подвески, новыми силовыми бамперами, защитой порогов и моторного отсека, а также лебедкой и парой шноркелей. Передняя и задняя оптика — светодиодная.

Под капотом Defender может быть установлен атмосферный двигатель Rover V8, объем которого увеличен с 4,5 до 4,7 литра, или его компрессорный вариант. В первом случае отдача составит 282 лошадиные силы и 439 Нм крутящего момента, во втором — 475 сил и 649 Нм момента. Оба мотора сопряжены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение внедорожника входят амортизаторы Fox, завышенная на 75 миллиметров подвеска (50 миллиметров для машин с компрессорным V8), 18-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожные шины, а также усиленные дифференциалы и тормозные механизмы с шестипоршневыми суппортами.

Интерьер Land Rover Defender может быть выполнен в соответствии с пожеланиями клиента. Для его отделки будет использоваться кожа, алюминий, углеродное волокно и натуральное дерево.