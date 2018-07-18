Названы самые угоняемые автомобили

Страховщики назвали «пятерку» самых угоняемых автомобилей в России

Lexus и Mitsubishi, BMW, Peugeot, Чуть меньшей популярностью у угонщиков в первом полугодии текущего года пользовались марки Renault Mazda , еще меньшей — Audi Volkswagen , Land Rover , Infiniti, Jaguar , а также ВАЗ , ГАЗ и УАЗ

По статистике одного из лидеров российского страхового рынка — компании "Росгосстрах" — на первом месте в топе самых угоняемых в первом полугодии автобрендов расположилась Toyota, на втором — Kia, а Hyundai — на третьем.

Самые угоняемые модели

"Ренессанс страхование" пояснили, что масс-маркет угоняют для разбора на запчасти, а автомобили представительского класса — для перепродажи в другие регионы и страны, с изменением vin-номеров.

Как прокомментировал начальник департамента урегулирования убытков "Абсолют страхование" Игорь Люкин, присутствие в лидерах таких марок, как Toyota и Hyundai является достаточно типичным для рынка. Вместе с тем, он отметил повышение интереса угонщиков к грузовым авто.

"В целом, картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке", — добавил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Убыточные модели авто

Страховщики рассказали и о том, какие модели автомобилей стали для их портфелей самыми убыточными в первом полугодии.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, критически высокую убыточность продемонстрировали Hyundai i30, Hyundai Genesis и Peugeot 408.

В "Ренессанс страховании" сказали, что в Москве наибольшую сумму по угонам им принесла Toyota RAV4 (12,5 миллиона рублей), а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Ford Focus и Kia Optima (8-9 миллионов рублей за каждую).

Люкин сообщил, что выплаты компании "Абсолют страхование" по риску угона относительно общего объема выплат компании невелики, самая крупная — почти один миллион рублей за Toyota Camry.