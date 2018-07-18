Названы самые «мужские» марки автомобилей в России

Женщина, управляющая автомобилем, давным-давно никого не удивляет, однако, как выяснилось, автомобили некоторых марок в нашей стране приобретают почти исключительно мужчины.

Агентство "Автостат" составило список брендов, среди владельцев которых — наибольшее число мужчин. Исследование проведено путем опроса автовладельцев, который продолжался три года — с 2015 по 2018 годы. В ходе исследования было обработано более 180 000 анкет.

В результате выяснилось, что наибольшее число мужчин-автовладельцев под свои флаги привлекла марка Subaru : 95,1% ее владельцев — мужского пола. Агентство, соответственно, назвало Subaru самой "мужской" маркой нашей страны. На втором месте вполне ожидаемо оказалась марка Jeep : автомобилями этой марки владеют 94,6% мужчин.

А вот третье место досталось бренду Toyota , причем от "Джипа" по числу владельцев-мужчин японская фирма отстала всего на 0,4%. В пятерку лидеров по этому необычному показателю попали, кроме того, бренды Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%).