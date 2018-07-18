Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»

Тимати подарил «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к этой "благотворительной акции".

Тимур Юнусов, известный больше как исполнитель Тимати, провел на своей странице в Instagram розыгрыш собственного автомобиля — черного "Гелендвагена", который не раз привлекал внимание журналистов. Недавно певец объявил результаты: выяснилось, что внедорожник Mercedes достался жителю города Троицка Челябинской области Алексею Черменеву.

17 июня музыкант торжественно вручил ключи от машины новоиспеченному владельцу, который по этому случаю приехал в Москву.

Не все фанаты Тимати оценили этот жест. Многие усомнились в честности розыгрыша и предположили, что "Леха из Челябинска" — это подставное лицо. В комментариях к публикации звезды одни называли это "цирком" и "постановкой", а другие предложили Тимати в следующий раз поставить на кон яхту или самолет.