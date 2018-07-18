Обновленный Jeep Cherokee доступен в России

Рестайлинговая версия Jeep Cherokee теперь доступная и на российской рынке. Цены на модели варьируются от 2,255 до 3,36 миллиона рублей.

Обновленный Cherokee дебютировал в январе на Детройтском автошоу. Модель получила новую оптику, капот, бампер, радиаторную решетку и задние фонари. Место для заднего номерного знака сместилось на багажную дверь, выполненную из композитных материалов.

Интерьера изменения также коснулись. В авто установлены новые боковые дефлекторы обдува, был перенесен селектор коробки передачи, установлен USB-порт для заднего ряда сидений, новую отделку глянцевым черным пластиком с хромированной окантовкой получил тачскрин мультимедийной системы.

Обновленный Jeep Cherokee более не будет доступен в России с дизельным двигателем на два литра и 170 л.с. Теперь купить внедорожник можно только с бензиновыми силовыми установками — 4-цилиндровым 2,4 на 177 л.с. и 229 Нм крутящего момента, или 3,2-литровый V6 мощностью 272 л.с. и 315 Нм. Оба агрегата работают в паре 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Самый дешевый Cherokee с двигателем 2,4 литра в комплектации Sport можно приобрести за 2,255 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация Overland с двигателем 3,2 литра доступна по цене 3,36 миллиона рублей.