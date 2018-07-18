Крымский мост заблокировали до 2020 года

Открытие Крымского моста вызвало туристический бум на полуострове. Жители соседних российских регионов стремятся провести хотя бы выходные на берегу теплого моря. Однако широкая скоростная трасса на крымском берег упирается в "бутылочное горлышко", въезд закупорен автомобильными пробками.

Транспортная ситуация после открытия Крымского моста на полуострове тяжелая. Огромный поток фур и автомобилей отдыхающих стоит в многочасовых пробках. Труднее всего проехать отрезок между поселком Приморский и Феодосией. Там пробки круглосуточно, в обе стороны. Вдобавок, как жалуются в соцсетях водители, на участке установили 17 светофоров.

Автомобилисты делятся советами на форумах. Правда, предлагаемая альтернатива сомнительная. Маршрут пролегает через поселки Батальная, Семисотка, Владиславовка, Новопокровка, Журавки и Первомайское. Дорога неважного качества, да еще 22 километра "грунтовка". Водители, которые воспользовались этим объездом, описывают дорогу как "пыльную стиральную доску". Они предупреждают, что на двух переездах потеряли до 40 минут.

В "Росавтодоре заверяют: заторы исчезнут, как только будет завершено строительство трассы "Таврида". Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя планируется открыть до конца этого года, а движение по всем четырем полосам запустят только в 2020-м.

Скоростная трасса "Таврида" пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина — около 300 километров. Путь от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а до Севастополя можно будет добраться менее чем за три часа.