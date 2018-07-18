Эвакуаторщики атакуют туристов в Крыму

Издание «АвтоВзгляд» сообщает о «свирепстве» крымских эвакуаторщиков, которые «шакалят» по улицам в поисках машин, чьи владельцы «допустили хотя бы намек на неправильную парковку».

По данным издания, автомобиль в Крыму эвакуируют с высокой вероятностью, если он припаркован на разметке в форме полукруга. Такие линии наносят около выездов с прилегающих территорий или у перекрестков.

«АвтоВзгляд» подчеркивает, что «прямого запрета» на такую парковку нет, но ПДД запрещают оставлять машины ближе пяти метров от перекрестков или выездов с прилегающей территории.

Особо опасными издание назвало стихийные парковки в Крыму у магазинов и ТЦ. Скорее всего, эвакуируют оттуда именно машину туристов с неместными номерами.

Еще одна «классическая ловушка» — парковочный карман с разметкой в зоне действия знака «Стоянка запрещена». По данным «АвтоВзгляда», на полуострове «этим промышляют всякие ООО и ИЧП — по договору с муниципалитетами».

Штраф за нарушения правил парковки в Крыму составляет 1500 рублей, при этом автовладельцу придется отдать две-три тысячи за эвакуацию и оплатить штрафстоянку.