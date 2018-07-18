BFM TV рассказал о новом политическом оружии России — лимузине Путина

Президент России Владимир Путин приехал на саммит с президентом США Дональдом Трампом на новом лимузине российского производства, и это его первое появление на зарубежных дорогах, сообщает BFM TV. Как отмечает французский канал, лимузин Aurus Senat не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия.

Первая официальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «была похожа на выставку автомобилей». Трамп приехал на встречу на своём бронированном лимузине Cadillac по прозвищу «Зверь», а Путин впервые в заграничных поездках был доставлен на своём новом официальном автомобиле Aurus Senat. Этот лимузин, как отмечает BFM TV, не только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в качестве политического оружия.

Владимир Путин возвращается к советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в России, он демонстрирует промышленную мощь страны. С 2012 года российский президент хотел отказаться от Mercedes S-класса, который служил ему многие годы, в пользу роскошного российского автомобиля.

Только вот незадача: местные марки автомобилей исчезли вместе с СССР. Именно поэтому пришлось начинать всё с чистого листа и создавать новую марку, которая смогла бы составить конкуренцию немецким и китайским маркам и стать альтернативой для олигархов и других лидеров.

Эта задача, как сообщает BFM TV, была поручена научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ. Проект получил название «Кортеж». Предстояло создать ряд автомобилей премиум-класса, витриной которому должен служить президентский лимузин. Так на свет появилась марка Aurus. Сейчас, помимо лимузина Senat, также разрабатываются одноименный седан, внедорожник «Комендант» и минивэн «Арсенал».

По информации агентства AFP, в этот проект было инвестировано 12,5 млрд рублей. К 2020 году планируется сбыть 5 тыс. автомобилей, которые составят конкуренцию Rolls-Royce Bentley , но будут стоить дешевле. Издание Challenges предполагает, что лимузин будет стоить €134 тыс., а остальные машины — от €80 тыс. до €100 тыс.

По данным российских СМИ, президентский лимузин Aurus Senat более чем на метр длиннее американского «Зверя». Что касается веса, то российский автомобиль легче американского — 6,5 тонн против 8. О броне, элементах безопасности и возможных особенностях автомобиля в интернете пока ходит мало информации. Известно только, что клиренс Aurus Senat составляет 20 сантиметров — это высокий показатель для лимузина.

Российский президент уже несколько недель отправляется на своём новом автомобиле на разные дипломатические встречи, чтобы похвастаться им перед другими лидерами государств. Первое появление «монстра» Aurus Senat за рубежом, на финских дорогах, вовсе не случайно.