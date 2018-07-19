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Kia KX3 получит новую версию, несмотря на провал
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Kia KX3 получит новую версию, несмотря на провал 

Daily-Motor 19 июля 2018
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что китайский автомобильный производитель принял решение выпустить на рынок полностью электрифицированный автомобиль модели Kia KX3.
Отметим, что этот компактный кроссовер впервые вышел в продажу только три года назад. Он был адаптирован для рынка Поднебесной, где и было начато его производство. В настоящее время модель можно было приобрести только с дизельным силовым агрегатом, однако, уже в скором времени у машины появится так называемая зелёная версия. Об этом свидетельствует информация в базе данных о регистрации новых моделей Китая.
Внешне авто получило лишь небольшие изменения, которые коснулись решётки радиатора, фар, а также ещё нескольких элементов. Под капотом автомобиля будет стоять электромотор, мощность которого доходит до 111 лошадиных сил. Автономность работы обеспечивает аккумулятор с ёмкостью в 45 кВт*ч. Кроссовер сможет разгоняться до полутора сотен километров в час. Какой именно запас хода будет у этой модификации, пока неясно. Также, в тайне остаётся и время, необходимое для полного восстановления заряда батареи. По слухам, новинка должна выйти в продажу уже в конце этого года.
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