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СМИ: В России могут появиться национальные краш-тесты автомобилей
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СМИ: В России могут появиться национальные краш-тесты автомобилей 

RT на русском 19 июля 2018
Росстандарт занимается разработкой национальной методики проведения краш-тестов автомобилей, это должно повысить безопасность машин на российском рынке. Об этом пишет газета «Известия».
В ведомстве рассказали, что национальная методика будет называться RuNCAP.
Как ожидается, скоро появится технический комитет по стандартизации. Он будет заниматься разработкой необходимых стандартов и требований.
При этом результаты краш-тестов будут размещать в специальных реестрах, к которым смогут иметь доступ потребители.
«Национальная система краш-тестов поможет в решении поставленных перед государством задач по обеспечению безопасности автомобильной техники в нашей стране», — сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) назвал самые безопасные машины 2017 года.
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