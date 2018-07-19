СМИ: В России могут появиться национальные краш-тесты автомобилей

Росстандарт занимается разработкой национальной методики проведения краш-тестов автомобилей, это должно повысить безопасность машин на российском рынке. Об этом пишет газета «Известия»

В ведомстве рассказали, что национальная методика будет называться RuNCAP.

Как ожидается, скоро появится технический комитет по стандартизации. Он будет заниматься разработкой необходимых стандартов и требований.

При этом результаты краш-тестов будут размещать в специальных реестрах, к которым смогут иметь доступ потребители.

«Национальная система краш-тестов поможет в решении поставленных перед государством задач по обеспечению безопасности автомобильной техники в нашей стране», — сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) назвал самые безопасные машины 2017 года.