В РФ улучшится качество дорог

СМИ: В России планируется расширить сеть федеральных дорог

В России к 2031 году протяжённость федеральных трасс может увеличиться на треть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

По данным издания, до 2021 года, как ожидается, будет осуществлено первое расширение сети федеральных трасс — под управление Росавтодора передадут 9 тыс. км региональных дорог.

До 2026 года планируется передать в федеральное подчинение ещё 5,4 тыс. км дорог, а до 2031 года — ещё 2,9 тыс. км трасс.

Отмечается, что это позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия.

Ранее стало известно о снижении количества ДТП на федеральных трассах России.