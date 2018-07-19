Ещё
Власти разработают правила райдшеринга
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ъ»: правительство разрабатывает норму по регулированию рынка райдшеринга 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © Fotolia / muromec84
Правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов, начали разрабатывать в правительстве РФ, сообщает газета "Коммерсант".
"Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг, или райдшеринг)" — пишет издание, ознакомившись с письмом аппарата правительства в министерство.
По информации "Коммерсанта", предложение о регулировании райдшеринга поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Помимо этого, с аналогичной инициативой в правительство РФ ранее обратился Минтранс.
Как передает газета, в правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила изданию, что такая группа будет при Минтрансе.
В сентябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенной к распространению в России информацию на сайте BlaBlaCar в связи с тем, что через ресурс осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения". В связи с этим сайт должны были заблокировать. Однако в декабре того же года Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете сервиса.
На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии4  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост парализовало крупное ДТП31
Крымский мост заблокировали до 2020 года395
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»12
Названы самые «мужские» марки автомобилей
Суд разъяснил, кто в ответе за ДТП с «обочечником»
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
00:29
Медведь атаковал машину
Автоновости
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение