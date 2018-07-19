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Страхование для пассажиров такси станет обязательным
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Страхование для пассажиров такси станет обязательным 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Скоро пассажиров такси в России могут начать страховать в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на сумму не менее двух миллионов рублей. К слову, под действие ОГСП сейчас подпадают все перевозчики общественного транспорта.
Главы двух Комитетов Госдумы — по финансовому рынку и по экономической политике Анатолий Аксаков и Сергей Жигарев решили, что пора эту ситуацию менять и внесли на рассмотрение коллег соответствующий проект закона. В первом чтении он должен быть рассмотрен 19 июля.
В стране уже есть несколько крупных агрегаторов, которые страхуют жизнь и здоровье своих клиентов по ОСАГО. но там выплаты не превышают 500 тысяч рублей.
«Страховка должна будет приобретаться на каждое такси, которое получило разрешение на перевозку. И ответственность за её получение несёт именно агрегатор такси», — рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он считает, что агрегатор впоследствии должен сам разбираться со своими водителями и взыскивать с них суммы, но прежде пусть выплатит деньги пострадавшему.
Правительство документ подержало, но предложило в процессе его рассмотрения в Госдуме тщательнее проработать порядок определения страхового тарифа и страховой премии при заключении договора. Также в кабмне уверены, что надо определить уполномоченный орган, контролирующий наличие договора обязательного страхования у компаний-перевозчиков.
Объём рынка такси в 2017 году превысил 575 миллиардов рублей. Благодаря распространению агрегаторов такси доля частных перевозчиков сократилась до 14 процентов, в то время ка легальные перевозки вышли на первый план.
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