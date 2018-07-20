В России собрали «летающий внедорожник»

Летающий автомобиль от Terrafugia поступит в продажу в 2019 году

В 2019 году на рынке появится летающий автомобиль со складными крыльями Transition. Специалисты компании Terrafugia сконструировали модель, которая может ездить по обычным трассам и летать в воздухе, сообщил портал CNET.

В первом случае Transition выступает как гибридный электрокар. Во втором — как самолет, способный развить скорость до 160 километров в час.

На транспортном средстве установлен авиационный двигатель Rotax. Объем его топлива достаточен для преодоления расстояния примерно в 650 километров полета с расходом порядка 23 литров в час. Летающий автомобиль поднимается на максимальную высоту в три километра.

От предыдущих версий Transition отличается улучшенным салоном, наличием функции ускорения в авиарежиме и полноценной парашютной системы.

По словам разработчиков, модель соответствует всем нормам Федерального агентства по гражданской авиации (FAA) и Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. Они установлены в том числе и для аварийно-спасательного оборудования.

Terrafugia Transition представят посетителям международного авиасалона EAA AirVenture. Шоу состоится в американском Висконсине с 23 по 29 июля. Цена на летающие автомобили и объем производства не уточняются.

Компания Terrafugia была основана выпускниками факультетов аэронавтики и менеджмента Массачусетского технологического института (MIT) в 2006 году. Первые аэрокары от нее должны были выйти на рынок еще в 2015 году. Их средняя цена варьировалась в пределах 280 тысяч долларов. Запуск машин в производство постоянно откладывался.

Два демонстрационных образца «летающего внедорожника» собрали в России. Специалисты сделали аппарат способным совершать совершать сверхкороткие взлет и посадку.