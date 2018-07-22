RuNCAP: краш-тесты по-русски

Как сообщают «Известия», кроме натурных испытаний планируется проводить и виртуальные краш-тесты, что должно существенно повысить безопасность автомобилей на отечественном рынке. Рейтинг краш-тестов RuNCAP будет публиковаться в общем доступе. В ближайшее время появится технический комитет по стандартизации, который займётся разработкой необходимых стандартов и требований.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов считает, что национальная система краш-тестов поможет в решении поставленных перед государством задач по обеспечению безопасности отечественной автомобильной техники. Необходимо развивать методику этих краш-тестов, техническую лабораторную базу и дать возможность отечественным производителям получать доступ к технологиям оценки безопасности своей продукции непосредственно в России, считает чиновник.

Методика RuNCAP находится в процессе разработки, но уже известно, что она будет включать два базовых краш-теста (фронтальный и боковой), а также испытания систем активной безопасности (курсовая стабилизация, системы предотвращения ДТП, адаптивный круиз-контроль). Для некоторых испытаний из соображений экономии может быть использовано компьютерное моделирование. В качестве основного партнера Росстандарт видит НАМИ, который имеет соответствующие экспертные компетенции и испытательную лабораторию.

По оценкам чиновников, на создание RuNCAP потребуется около 3-5 лет. Пока не выработана методика, в Росстандарте не могут сообщить, кто и как будет приобретать автомобили для краш-тестов. Рассматривается возможность автопроизводителей самостоятельно предоставлять свои машины для оценки соответствия безопасности. Если эти требования станут обязательными, то закупать новые машины сможет и Росстандарт: ранее ведомство вышло с инициативой внести изменения в законодательство, позволяющие ему осуществлять мероприятия в форме контрольной закупки.