Mercedes-Benz и Ford являются лидерами на рынке США

Корпорации Mercedes-Benz Ford оказались настолько успешными в некоторых сегментах рынка Соединенных Штатов, что далеко не все производители готовы соревноваться с ними.

По данным The Detroit News, Mercedes-Benz отлично укрепил свою позицию в Luxury-сегменте, в то время как Ford остается основным поставщиком пикапов. «Mercedes-Benz и Ford имеют необычные технические возможности. Они могут нарезать сыр настолько тонко», — сказал автоаналитик Auto Trends Consulting Джо Филлиппи и продолжил: «Немцы могут предложить вам невероятные силовые установки и стиль».

Быстрая оценка компаний указывает на их успешность. Согласно предоставленной информации Mercedes-Benz занимает второе место после Toyota и является одним из самых ценных производителей. Аналогичным образом, продажи Ford пикапов F-Series продолжают лидировать в отрасли. Фактически, потребители в Северной Америке потратили 41,25 миллиарда долларов на вышеуказанные модели в течении 2017 года, а это значительно превышает доход Coca-Cola , Facebook или Nike.

Подобный успех марок достигается благодаря огромному ассортименту транспортных средств, который продолжает постоянно увеличиваться. Например, американская компания предлагает своим клиентам более 230 вариантов F-150, F-250, F-350 и F-450, в то время как немецкий конкурент — 70 различных моделей.