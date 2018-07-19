Ещё
Mercedes-Benz и Ford являются лидерами на рынке США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz и Ford являются лидерами на рынке США 

Auto.Today 19 июля 2018
Фото: Auto.Today
Корпорации Mercedes-Benz и Ford оказались настолько успешными в некоторых сегментах рынка Соединенных Штатов, что далеко не все производители готовы соревноваться с ними.
По данным The Detroit News, Mercedes-Benz отлично укрепил свою позицию в Luxury-сегменте, в то время как Ford остается основным поставщиком пикапов. «Mercedes-Benz и Ford имеют необычные технические возможности. Они могут нарезать сыр настолько тонко», — сказал автоаналитик Auto Trends Consulting Джо Филлиппи и продолжил: «Немцы могут предложить вам невероятные силовые установки и стиль».
Быстрая оценка компаний указывает на их успешность. Согласно предоставленной информации Mercedes-Benz занимает второе место после Toyota и является одним из самых ценных производителей. Аналогичным образом, продажи Ford пикапов F-Series продолжают лидировать в отрасли. Фактически, потребители в Северной Америке потратили 41,25 миллиарда долларов на вышеуказанные модели в течении 2017 года, а это значительно превышает доход Coca-Cola, Facebook или Nike.
Подобный успех марок достигается благодаря огромному ассортименту транспортных средств, который продолжает постоянно увеличиваться. Например, американская компания предлагает своим клиентам более 230 вариантов F-150, F-250, F-350 и F-450, в то время как немецкий конкурент — 70 различных моделей.
Auto.Today: последние новости
Первый летающий автомобиль Terrafugia войдет в продажу в 2019 году Wald International показала новый Toyota Land Cruiser Компания Audi показала обновленный R8 Spyder
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение