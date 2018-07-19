Ещё
Жительница Воронежа предупредила о ворах, сливающих бензин из автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Воронежа предупредила о ворах, сливающих бензин из автомобилей 

Вести Воронеж 19 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Неизвестные орудуют сразу в нескольких районах. Жительница Воронежа Ангелина Воронова утром среды, 18 июля, обнаружила, что из её автомобиля неизвестные слили бензин. Злоумышленники украли топливо ночью, сообщила горожанка в группе «Типичный Воронеж» в соцсети. По словам девушки, бензин слили на улице Комарова. — Слили пол бака! Спасибо, что хоть немного оставили — до заправки доехать, — поделилась Ангелина. По словам воронежских автомобилистов, подобная проблема для города не редкость. Автоворы сливают бензин и на улице Ворошилова, а также на некоторых улицах на Левом берегу. Там, кстати, в январе 2018-го молодые люди крали топливо из баков отечественных машин «ВАЗ-2104», «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2107». Их действия записала камера наружного видеонаблюдения. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Плохо ехать или хорошо стоять. Как миновать самую большую в России пробку по дороге на юг Воронежцы начали массово скупать светоотражающие жилеты Воронежцам придётся заплатить за хранение их автохлама на муниципальной стоянке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение