Жительница Воронежа предупредила о ворах, сливающих бензин из автомобилей 

Неизвестные орудуют сразу в нескольких районах. Жительница Воронежа Ангелина Воронова утром среды, 18 июля, обнаружила, что из её автомобиля неизвестные слили бензин. Злоумышленники украли топливо ночью, сообщила горожанка в группе «Типичный Воронеж» в соцсети. По словам девушки, бензин слили на улице Комарова. — Слили пол бака! Спасибо, что хоть немного оставили — до заправки доехать, — поделилась Ангелина. По словам воронежских автомобилистов, подобная проблема для города не редкость. Автоворы сливают бензин и на улице Ворошилова, а также на некоторых улицах на Левом берегу. Там, кстати, в январе 2018-го молодые люди крали топливо из баков отечественных машин «ВАЗ-2104», «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-2107». Их действия записала камера наружного видеонаблюдения. Дарья Крымова