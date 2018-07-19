В России будут бить машины по-своему

Новая национальная методика краш-тестов может заменить европейские нормативы ударных тестов, которыми сегодня пользуются те же отечественные производители.

Создание российской методики краш-тестов сейчас занимается Росстандарт, о чем "Известиям" сообщили в ведомстве. Причем машины будут бить как в реальных, так и в виртуальных тестах. Результаты ударных испытаний будут открытыми и с ними сможет ознакомиться любой желающий: их станут публиковать в специальных реестрах.

Национальные методики будут называться RuNCAP (по аналогии с европейским Euro NCAP), что в переводе значит российскую программу оценки новых автомобилей, сообщили изданию в ведомстве. А создавать стандарты и требования к российскому краш-тесту будет новый технический комитет по стандартизации. По оценкам Росстандарта, на создание RuNCAP потребуется около 3-5 лет.

— Национальная система краш-тестов поможет в решении поставленных перед государством задач по обеспечению безопасности автомобильной техники в нашей стране. Необходимо развивать методику этих краш-тестов, техническую лабораторную базу и соответственно дать возможность отечественным производителям получать доступ к технологиям оценки безопасности своей продукции непосредственно в России, — рассказал изданию глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Уже известно, что методика RuNCAP будет включать два базовых испытания (фронтальный и боковой краш-тесты), испытания систем активной безопасности (курсовая стабилизация, системы предотвращения ДТП, адаптивный круиз-контроль и так далее). Для особо затратных испытаний может быть использовано компьютерное моделирование. Основным партнером в реализации проекта Росстандарт видит автомобильный институт НАМИ, который имеет свою испытательную лабораторию.

— Методически оттолкнемся от того, что есть за рубежом, к примеру, Euro NCAP. Посмотрим, можем ли мы эту систему как-то адаптировать и предложить нашим отечественным производителям проводить натурные краш-тесты. Одновременно с этим совместно с НАМИ предусмотрим также цифровые испытания, — уточнил глава Росстандарта.

Сегодня в мире есть несколько стран со своей методикой краш-тестов. В Европе есть Euro NCAP, в Австралии — ANCAP, у Китая — C-NCAP, в Японии — JNCAP. Также в Германии машины бьет независимый автоклуб ADAC, в Латинской Америке — Latin NCAP. В США краш-тесты проводят Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) и Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

В России краш-тесты проводятся в НАМИ при выводе новых моделей на рынок. Это фронтальный удар по правилам ЕЭК ООН № 94 и боковой удар (№ 95). Краш-тест нужен и для сертификации машины с комплексом ЭРА-ГЛОНАСС. Но сегодня ударные испытания по правилам ЕЭК ООН считаются устаревшими. По этим правилам при лобовом ударе автомобиль бьется в сминаемый барьер с 50-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч, тогда как условия Euro NCAP куда жестче: удар производится на 64 км/ч и с 40-процентным перекрытием.