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Rimac вывел на улицы «флот» беспилотников
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Rimac вывел на улицы «флот» беспилотников 

Motor.ru 19 июля 2018
Фото: Motor.ru
Хорватская компания Rimac Automobili начала тестирование собственной системы автономного управления и опубликовала видео, где показала один из экспериментальных беспилотников. Машина, построенная на базе минивэна Renault Grand Scenic, является частью «флота» автономных автомобилей, каждый из которых используется для определенных задач.
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Тестовые машины оборудованы вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта. На них инженеры Rimac проверяют работу алгоритмов автопилота, осуществляют сбор данных для последующей оптимизации системы, а также настраивают функцию «виртуального тренера», которая станет частью бортовой системы электрогиперкара C_Two.
Представленный на ролике беспилотник оснащен восемью камерами, шестью радарами, 12 ультразвуковыми датчиками, инерциальным измерительным блоком и высокоточным GPS-приемником. В течение часа автопилот собирает шесть терабайт данных: их используют для разработки моделей восприятия объектов, планирования маршрута и мониторинга состояния водителя.
Систему автономного управления Rimac разрабатывает в том числе для 1914-сильного гиперкара C_Two. Электрокар, оснащенный четырьмя электромоторами, планируется укомплектовать пробочным автопилотом, функций удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений и адаптивным круиз-контролем.
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