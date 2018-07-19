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На ярославские заправки нагрянула проверка: где самый дорогой бензин
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На ярославские заправки нагрянула проверка: где самый дорогой бензин 

76.ru 19 июля 2018
Фото: 76.ru
К качеству претензий нет, а вот к ценам…
Ярославское отделение ОНФ выехало с проверкой на заправки в области — поехали в Рыбинск. Проверяли цены и качество топлива. И если к последнему претензий нет, то по ценам появились вопросы.
— Мы уже провели объезд 40 заправок по всей области. Самый дорогой бензин обнаружили в Некоузе. Он выше средних расценок сразу на 6 рублей, поэтому жители ездят заправляться в соседний Мышкин. Дорогие заправки есть и в Ярославле. В Рыбинске особых расхождений по ценам нет, но на нашу горячую линию поступили жалобы горожан на качество обслуживания на местных АЗС. В частности, люди указывают на нехватку заправщиков и связанные с этим неудобства и очереди, — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.
В Рыбинске, увидели проверяющие, некоторых заправках один человек обслуживает восемь колонок, самостоятельно залить нужное количество литров водители без походов к кассе и обратно не могут. На заправке очереди и заторы.
Что ещё подорожает в Ярославле вслед за повышением цен на бензин
И всё же больше волнует стоимость бензина. Проверяющие даже думают обратить в антимонопольную службу.
Ситуация с повышением цен на бензин дошла до такой точки кипения, что люди уже выходят на митинги.
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