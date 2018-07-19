На «подвоз» попутчиков могут ввести лицензию

Власти решили заняться стандартизацией систем райдшеринга, действующих в России. Не исключено, что участникам площадок наподобие BlaBlaCar, которые подсаживают попутчиков в обмен на компенсацию части расходов на поездку, придется получать лицензии.

Минтрансу поручено создать рабочую группу по созданию официальных правил райдшеринга. Как сообщает "Коммерсант", правилами будут регулироваться отношения между участниками поездок — водителем и его пассажирами. В рабочую группу, по предварительному плану, войдут представители ведомства, общественных организаций и участников рынка райдшеринга.

В Минтрансе опасаются, что бесконтрольная работа площадок наподобие BlaBlaCar в России может потворствовать незаконному предпринимательству. Кроме того, не исключено, что в подобных поездках страдает безопасность пассажиров. Официально считается, что появление регулирующих правил должно застраховать участников поездок от различных неожиданностей, то есть пойдет им во благо.

Компания BlaBlaCar уже сталкивалась с претензиями со стороны российских властей, которые обвиняли компанию как раз в потворствовании лицам, предоставляющим коммерческие услуги перевозок без лицензии. Блокировки в России сервису удалось избежать только благодаря суду по апелляции. Сама компания, а позже и представители французских властей уже выходили с предложением придать райдшерингу в России правовую основу. Компания заявляла, что водители, участвующие в системе, не ставят себе целью заработать на поездках, так как их пассажиры компенсируют им лишь часть расходов.

По мнению некоторых аналитиков, которых цитирует издание, средний заработок водителя за такую поездку примерно в полтора раза ниже совокупных расходов на поездку. Между тем, представители рынка коммерческих автобусных перевозок считают, что система райдшеринга крадет пассажиров у регулярных автобусных линий, и введение нормативного регулирования в этой сфере вернет на автобусы до 20% пассажиропотока.