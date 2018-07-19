АвтоВАЗ сделает «Калину» похожей на Lada Vesta… и отменит ее

Семейство Lada Granta уже пережило плановый рестайлинг, в ходе которого получило внешность в фирменном Х-стиле. Но обновление может иметь неожиданные последствия для семейства Lada Kalina : слово "Калина" может вообще исчезнуть из тольяттинской модельной линейки.

В одном из сообществ социальных сетей, посвященном Lada Granta, появились фотографии неожиданной новинки — послерестайлинговой Lada Granta в кузове хэтчбек, которого ранее у "Гранты" не было. Роль Lada Granta в этом кузове выполняла Lada Kailna.

Однако сейчас, судя по фотографиям, на АвтоВАЗе решились на объединение двух семейств. Автомобиль на фото именуется "хэтчбеком Lada Granta", но по сути, является хорошо знакомой "Калиной" с обновленной передней частью. Таким образом, не исключено, что после завершения работ по рестайлингу Lada Kalina действительно может обзавестись новым именем. В этом случае слово Kalina уйдет в историю.

Обновление Lada Kalina пройдет по тому же сценарию, по которому переделывали Lada Granta, но только в облегченном варианте. "Калина", похоже, получит полный набор переделок для передней части, включая бампер, решетку радиатора и оптику, а вот сзади почти не изменится. Без каких-то глобальных изменений останется и интерьер хэтчбека. К слову, официальные изображения салона обновленного седана Lada Granta производитель до сих пор не опубликовал.

Официальный дебют рестайлингового семейства Granta/Kalina на публике запланирован на Московский автосалон, который состоится в августе. Однако, не исключено, что завесу тайны над обновленной "Калиной" тольяттинцы приподнимут несколько раньше.