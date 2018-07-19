Администрация Островского района в лизинг приобретёт Renault Duster 1,6L за 1 млн 340 тыс. рублей: в аукционе приняла участие только одна организация — ООО «АС», которая и предоставит муниципальным властям транспорт в лизинг. Как омтечается в документах, автомобиль должен произведён в 2018 году, срок поставки автомобиля — в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. В 2018 году администрация выплатит за автомобиль 358 тыс. 333 рубля, в 2019 — 379 тыс. 999 рублей, в 2020 — 379 тыс. 999 рублей, в 2021 — 221 тыс. 666 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».