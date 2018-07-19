KODIAQ не хвастается своими преимуществами, а доказывает их в деле! 

Вот и прошла половина лета. Вы еще не были в отпуске?
Надо срочно исправлять это недоразумение! Отправляйтесь всей семьей в путешествие на новом семейном внедорожнике SKODA KODIAQ.
За вами останется только выбор: море или горы, активный отдых или пляж, а KODIAQ отвезет вас с комфортом, куда пожелаете.
Покупка автомобиля серьезное решение, надо убрать все сомнения испытать внедорожник на тест-драйве.
Официальный дилер SKODA Атлант-М Тушино предлагает выбирать верные приоритеты SKODA KODIAQ по выгодной цене от 1 389 000р.
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Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru