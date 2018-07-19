Ещё
KODIAQ не хвастается своими преимуществами, а доказывает их в деле!
Далее:
Читайте также:
Ещё

KODIAQ не хвастается своими преимуществами, а доказывает их в деле! 

Wroom.ru 19 июля 2018
Фото: Wroom.ru
Вот и прошла половина лета. Вы еще не были в отпуске?
Надо срочно исправлять это недоразумение! Отправляйтесь всей семьей в путешествие на новом семейном внедорожнике SKODA KODIAQ.
За вами останется только выбор: море или горы, активный отдых или пляж, а KODIAQ отвезет вас с комфортом, куда пожелаете.
Покупка автомобиля  серьезное решение, надо убрать все сомнения  испытать внедорожник на тест-драйве.
Официальный дилер SKODA Атлант-М Тушино предлагает выбирать верные приоритеты  SKODA KODIAQ по выгодной цене от 1 389 000р.
Автомобили в наличии
Узнайте все про свой будущий автомобиль прямо сейчас, позвонив нам по телефону +7 (495) 780-9-780  Мы перезвоним
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 780-9-780  www.atlant-motors.ru
Wroom.ru: последние новости
АвтоВАЗ остановит производство автомобилей на три недели Жарко? Но только не в салоне Вашего Lexus! Названы рублёвые цены нового поколения кроссовера BMW X5
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение