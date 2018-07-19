KODIAQ не хвастается своими преимуществами, а доказывает их в деле!

Вот и прошла половина лета. Вы еще не были в отпуске?

Надо срочно исправлять это недоразумение! Отправляйтесь всей семьей в путешествие на новом семейном внедорожнике SKODA KODIAQ

За вами останется только выбор: море или горы, активный отдых или пляж, а KODIAQ отвезет вас с комфортом, куда пожелаете.

Покупка автомобиля  серьезное решение, надо убрать все сомнения  испытать внедорожник на тест-драйве.

Официальный дилер SKODA Атлант-М Тушино предлагает выбирать верные приоритеты  SKODA KODIAQ по выгодной цене от 1 389 000р.

Автомобили в наличии

Узнайте все про свой будущий автомобиль прямо сейчас, позвонив нам по телефону +7 (495) 780-9-780 Мы перезвоним

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 www.atlant-motors.ru