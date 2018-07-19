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Пробка на МКАД растянулась на 12 км
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Пробка на МКАД из-за протечки емкости с кислотой растянулась на 12 км 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Пробка из-за разгерметизации емкости с кислотой на 88-м километре МКАД растянулась на 12 километров на внешней стороне дороги и восемь километров на внутренней, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".
Ранее МЧС сообщило о незначительной разгерметизации цистерны автомобиля с кислотой на 88-м километре МКАД.
"В настоящее время в районе 88-го километра МКАД три полосы недоступны для движения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
По данным МЧС, в месте разгерметизации была оперативно установлена временная заглушка. Проводятся работы по нейтрализации вещества. Информации о пострадавших не поступало, угрозы нет.
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