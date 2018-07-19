Для BMW приготовили томограф

Слово томограф у многих связано с исследованием нашего организма. Однако подобное устройство придумали и для автомобилей.

Родоначальником новых технологий стала компания BMW . Необходимое оборудование (на разработку которого, кстати, ушел год) установлено в одной из исследовательских лабораторий Мюнхена.

Система включает в себя четыре робота, работающих в тандеме (излучателя и приемника). Их задачей является проверка правильности соединения узлов, деталей автомобиля.

Для этого делается около тысячи виртуальных разрезов в разных частях машины. В итоге появляется цельный рентгеновский снимок автомобиля со всеми обнаруженными проблемами.

Специалисты отмечают, что нарушения в технологии по даже самым незначительным операциям способны привести к проблемам во внутренних соединениях. Поэтому томография может выявить слабые места без разрушения машины.

Следующим этапом является добавление к томографу модуля искусственного интеллекта. Он способен автоматически, без участия человека, выявить обнаруженные дефекты.