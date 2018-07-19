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Для BMW приготовили томограф
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Для BMW приготовили томограф 

Car.ru 19 июля 2018
Фото: Car.ru
Слово томограф у многих связано с исследованием нашего организма. Однако подобное устройство придумали и для автомобилей.
Родоначальником новых технологий стала компания BMW. Необходимое оборудование (на разработку которого, кстати, ушел год) установлено в одной из исследовательских лабораторий Мюнхена.
Система включает в себя четыре робота, работающих в тандеме (излучателя и приемника). Их задачей является проверка правильности соединения узлов, деталей автомобиля.
Для этого делается около тысячи виртуальных разрезов в разных частях машины. В итоге появляется цельный рентгеновский снимок автомобиля со всеми обнаруженными проблемами.
Специалисты отмечают, что нарушения в технологии по даже самым незначительным операциям способны привести к проблемам во внутренних соединениях. Поэтому томография может выявить слабые места без разрушения машины.
Следующим этапом является добавление к томографу модуля искусственного интеллекта. Он способен автоматически, без участия человека, выявить обнаруженные дефекты.
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