Chevrolet-Niva уходит в отпуск

В совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» объявили о временной остановке производственных мощностей.

Прекратить работу планируется на период с 23 июля по12 августа текущего года включительно. На это время персонал компании уходит в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.

Во время запланированного тайм-аута произойдет ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования. В GM-АвтоВАЗ отмечают, что это необходимая мера для поддержания имеющихся основных фондов в исправном состоянии.

Не исключено, что во время отдыха потребности дилеров будут удовлетворяться за счет имеющихся запасов автомобилей. Такая практика существовала ранее при остановке конвейера в связи перебоями в снабжении деталями от поставщиков.

Остается добавить, что ранее о временном двухнедельном перерыве объявили на ГАЗе. Вернуться к нормальному рабочему графику на предприятии планируют к 31 июля.