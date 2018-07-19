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Chevrolet-Niva уходит в отпуск
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Chevrolet-Niva уходит в отпуск 

Car.ru 19 июля 2018
Фото: Car.ru
В совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» объявили о временной остановке производственных мощностей.
Прекратить работу планируется на период с 23 июля по12 августа текущего года включительно. На это время персонал компании уходит в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск.
Во время запланированного тайм-аута произойдет ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования. В GM-АвтоВАЗ отмечают, что это необходимая мера для поддержания имеющихся основных фондов в исправном состоянии.
Не исключено, что во время отдыха потребности дилеров будут удовлетворяться за счет имеющихся запасов автомобилей. Такая практика существовала ранее при остановке конвейера в связи перебоями в снабжении деталями от поставщиков.
Остается добавить, что ранее о временном двухнедельном перерыве объявили на ГАЗе. Вернуться к нормальному рабочему графику на предприятии планируют к 31 июля.
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