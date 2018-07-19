Ещё
Топ-5 самых популярных японских моделей в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-5 самых популярных в России японских моделей возглавил седан Toyota Camry 

«Автостат Инфо» 19 июля 2018
Фото: "Автостат Инфо"
Топ-5 самых популярных в России японских моделей возглавил седан Toyota Camry.
По данным отчета АЕБ, в первом полугодии седан Toyota Camry разошелся на авторынке РФ в количестве 13 884 ед. и стал самым продаваемым японским автомобилем.
При этом продажи этой модели сократились на 0,7% относительно объема продаж за аналогичный период прошлого года — 13 984 ед. Второе место среди японских моделей на авторынке России занимает кроссовер Toyota RAV4. За первое полугодие текущего года продажи этой модели сократились на 16% в годовом сравнении, то есть с 16 016 до 13 423 ед. соответственно. Третье место среди «японцев» принадлежит Mitsubishi Outlander, продажи которого за январь-июнь этого года выросли на 54,5% и составили 11 329 ед. авто против 7334 ед., реализованных годом ранее.
Топ-5 самых продаваемых в России моделей японских марок составили также Nissan X-Trail и Nissan Qashqai — 10 621 и 10 275 ед. авто, что соответственно на 1,8% и 5% больше, чем было продано годом ранее.
Как стало известно «Автостат Инфо» из данных отчета АЕБ, в первом полугодии этого года продажи автомобилей Toyota выросли на 7% и составили 47 094 ед., а продажи машин марки Nissan увеличились на 5% до 37 037 авто. За тот же период Mitsubishi реализовал 20 103 машины, улучшив свой прошлогодний результат на 131%. В число японских марок с наиболее высокими продажами на авторынке РФ за отчетное полугодие вошли Mazda (14 262 авто, +29%) и Lexus (11 507 ед., +9%).
«Автостат Инфо»: последние новости
"Вольво" оценила топовый Volvo XC90 для России в 8,5 млн рублей Skoda добавила опцию для моделей Octavia, Suberb и Kodiaq Автомобильный рынок Европы вырос в первом полугодии на 3 процента
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение