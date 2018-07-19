Топ-5 самых популярных японских моделей в РФ

Топ-5 самых популярных в России японских моделей возглавил седан Toyota Camry

Топ-5 самых популярных в России японских моделей возглавил седан Toyota Camry.

По данным отчета АЕБ, в первом полугодии седан Toyota Camry разошелся на авторынке РФ в количестве 13 884 ед. и стал самым продаваемым японским автомобилем.

При этом продажи этой модели сократились на 0,7% относительно объема продаж за аналогичный период прошлого года — 13 984 ед. Второе место среди японских моделей на авторынке России занимает кроссовер Toyota RAV4 . За первое полугодие текущего года продажи этой модели сократились на 16% в годовом сравнении, то есть с 16 016 до 13 423 ед. соответственно. Третье место среди «японцев» принадлежит Mitsubishi Outlander, продажи которого за январь-июнь этого года выросли на 54,5% и составили 11 329 ед. авто против 7334 ед., реализованных годом ранее.

Топ-5 самых продаваемых в России моделей японских марок составили также Nissan X-Trail и Nissan Qashqai — 10 621 и 10 275 ед. авто, что соответственно на 1,8% и 5% больше, чем было продано годом ранее.