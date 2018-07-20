Creta стала спортивнее

Кроссовер Hyundai Creta Sport получил обновленную версию

На бразильском авторынке стартуют продажи обновленной версии кроссовера Hyundai Creta Sport 2019. Новинка в рамках модернизации обзавелась легкими косметическими изменениями, а также перенастроенной подвеской.

До этого Creta Sport продавалась исключительно в Бразилии и отличалась от нашей «Креты» другой решеткой радиатора, горизонтальными противотуманными фарами, 17-дюймовыми колесами оригинального дизайна и спойлером.

Теперь на бразильский авторынок выходит обновленная версия Creta Sport, получившая дополнительно новый мультимедийный комплекс BlueMedia c дополнительным цифровым телеприемником (телевизором).

Моторная гамма этой модели осталась без изменений. Автомобиль комплектуется 2-литровым мотором семейства Nu мощностью 156 лошадиных сил. На этаноле тяга этого агрегата вырастает до 166 «лошадок». Связку двигателю составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Стоимость новинки составляет 97 тысяч 890 реалов или 1 миллион 608 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.

Напомним, что на бразильском авторынке также продается стандартная версия кроссовера Creta, в оснащение которой входит 1,6-литровый мотор Gamma мощностью 122 и 130 лошадиных сил, а также 6-диапазонные МКПП и АКПП. Привод — только передний. Ценник на автомобиль стартует от 77 тысяч 890 реалов (1 миллион 280 тысяч рублей).