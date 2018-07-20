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Россия не вошла в десятку стран с доступным бензином
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Россия не вошла в десятку стран с доступным бензином 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Агентство РИА «Рейтинг» составило рейтинг стран по ценам на бензин АИ-95 на основе данных статистики государств Европы по состоянию на начало июля 2018 года.
Выяснилось, что самое доступное топливо — в Люксембурге, жители которого могут приобрести на среднюю зарплату 2,7 тыс. литров бензина. Аналитики отметили, что цены на горючее в стране относительно невысокие, а заработные платы — одни из самых больших в Евросоюзе.
На втором месте оказалась Норвегия с показателем в 2,2 тыс. литров АИ-95. В топ-5 попали Австрия, Великобритания и Швеция. Там водители могут купить на среднемесячную зарплату более 1,8 тыс. литров бензина.
Россия не попала в десятку и заняла только 16-ю строчку: жители страны могут позволить себе 853 литра 95-го бензина. При этом Россия обогнала по этому показателю Грецию, расположившуюся на 17 месте.
Последнее место в рейтинге заняла Украина. Там средней зарплаты хватит только на 244 литра топлива. В аутсайдерах также оказались Болгария, Румыния и Латвия, где на зарплату можно купить не более 500 литров топлива.
Что же касается абсолютных цен, не привязанных к заработной плате, то самый дешевый бензин АИ-95 продается в Казахстане (32 рубля за литр). На втором месте Белоруссия (43,2 рубля за литр). Замыкает тройку Россия (44,7 рубля за литр). Украина располагается на 4-м месте с показателем в 44,7 рубля за литр.
Дороже всего бензин стоит в Норвегии (125,2 рубля за литр), следом идут Нидерланды, Дания, Греция и Италия, где литр топлива обходится автомобилистам более чем в 120 рублей за литр.
Ситуация с дизелем схожая: за дешевым дизтопливом нужно ехать в Казахстан (44,5 рубля/литр). Россия занимает четвертую позицию (44,5 рубля/литр). Самый дорогой дизель — в Норвегии (119 рублей), в Швеции, Италии и Бельгии (более 110 рублей).
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