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Автомобили Apple 

Motor.ru 20 июля 2018
Фото: Motor.ru
Всем известно, что самые отчаянные фанаты Apple, ревностно отрицают все, кроме продуктов своей любимой фирмы. Была бы их воля, и они бы пользовались не только Айфонами, но и ели Айложками из Айтарелок, запивая завтрак из Айкружек. Причем, особый культурный шок они должны испытывать в автомобилях, куда еще на добрался Apple CarPlay — примитивные и запутанные мультимедийные системы большинства машин до сих пор выглядят воплощением самых извращенных фантазий Билла Гейтса. Но что, если бы Apple изначально выпускал не компьютеры, а автомобили? Дизайнеры NeoMam Studios попробовали представить, как это все могло выглядеть.
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