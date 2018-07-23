«АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ» и Ижевский автозавод уходят в трехнедельный отпуск 

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Заводы "АвтоВАЗ", «GM-АвтоВАЗ» и "LADA Ижевск" (Ижевский автозавод, входит в группу «АвтоВАЗ») с понедельника уходят в трехнедельный летний корпоративный отпуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах предприятий.
"АвтоВАЗ" и завод «LADA Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 23 июля по 12 августа включительно. В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и пройдут необходимые ремонтные работы", — отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Там также подчеркнули, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.
Как сообщили в пресс-службе «GM-АвтоВАЗ», в период отпуска с 23 июля по 12 августа на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 13 августа завод будет работать в обычном режиме. «GM-АвтоВАЗ» — совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors, расположено в Тольятти (Самарская область), выпускает автомобили "Шевроле Нива".