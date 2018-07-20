Российские автозаводы остановили производство

В корпоративные отпуска уходят сотрудники заводов АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, а также петербургское предприятие Nissan

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о начале корпоративного отпуска на двух предприятиях, во время которого проведут плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы. В компании уточнили, что до остановки производства на заводах собрали автомобили с запасом, чтобы обеспечить наличие моделей всех комплектаций у дилеров.

А днем ранее стало известно об остановке работы совместного предприятии GM-АвтоВАЗ, которое занимается выпуском внедорожника Chevrolet Niva. Там корпоративный отпуск также продлится с 23 июля по 12 августа.