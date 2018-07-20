Российские автозаводы остановили производство 

В корпоративные отпуска уходят сотрудники заводов АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске, а также петербургское предприятие Nissan.
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о начале корпоративного отпуска на двух предприятиях, во время которого проведут плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы. В компании уточнили, что до остановки производства на заводах собрали автомобили с запасом, чтобы обеспечить наличие моделей всех комплектаций у дилеров.
А днем ранее стало известно об остановке работы совместного предприятии GM-АвтоВАЗ, которое занимается выпуском внедорожника Chevrolet Niva. Там корпоративный отпуск также продлится с 23 июля по 12 августа.
В представительстве Nissan также заявили о приостановке выпуска новых автомобилей с 23 июля по 12 августа. Уже с 13 августа завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Напомним, там налажена сборка Qashqai, X-Trail и Murano. Как сообщал «Авторамблер», в ближайшее время завод планирует начать выпуск обновленных моделей Nissan X-Trail и Qashqai.