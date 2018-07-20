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В Минводах проведут капремонт моста и дороги к двум крупным хуторам
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В Минводах проведут капремонт моста и дороги к двум крупным хуторам 

«Это Кавказ» 20 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
На капитальный ремонт моста и автодороги, которая ведет от федеральной трассы «Кавказ» к двум крупным хуторам в Минеральных Водах будет направлено около 220 миллионов рублей. При этом 53 миллиона выделят на проект до конца года.
«Капремонт четырех километров дороги и моста к хуторам Лысогорский и Любительский, начнется в этом году, краевой Миндор направит на это почти 53 миллиона рублей. Это первый этап реконструкции», — сообщили ТАСС в пресс-службе городского округа.
28-метровый мост был построен более 40 лет назад и ни разу не был реконструирован. Его капитальный ремонт также включает обустройство на мосту перехода водопровода через реку Суркуль. «Из-за сильного повышения уровня воды в реке Суркуль в мае 2017 года мост подмыло, теперь по новому проекту с обеих сторон моста установят водопропускные лотки общей длиной 64 метра», — уточнили в пресс-службе.
Отремонтированные мост и дорога будут введены в эксплуатацию в 2019 году.
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