В Минводах проведут капремонт моста и дороги к двум крупным хуторам

На капитальный ремонт моста и автодороги, которая ведет от федеральной трассы «Кавказ» к двум крупным хуторам в Минеральных Водах будет направлено около 220 миллионов рублей. При этом 53 миллиона выделят на проект до конца года.

«Капремонт четырех километров дороги и моста к хуторам Лысогорский и Любительский, начнется в этом году, краевой Миндор направит на это почти 53 миллиона рублей. Это первый этап реконструкции», — сообщили ТАСС в пресс-службе городского округа.

28-метровый мост был построен более 40 лет назад и ни разу не был реконструирован. Его капитальный ремонт также включает обустройство на мосту перехода водопровода через реку Суркуль. «Из-за сильного повышения уровня воды в реке Суркуль в мае 2017 года мост подмыло, теперь по новому проекту с обеих сторон моста установят водопропускные лотки общей длиной 64 метра», — уточнили в пресс-службе.

Отремонтированные мост и дорога будут введены в эксплуатацию в 2019 году.