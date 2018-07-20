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АвтоВАЗ остановил производство автомобилей
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АвтоВАЗ остановил производство автомобилей 

ТК «Звезда» 20 июля 2018
Фото: lada.ru
Все конвейеры автомобильного холдинга будут остановлены с 23 июля по 12 августа в связи с корпоративными каникулами.
Пресс-служба Волжского автозавода распространила информацию о том, что конвейеры в Тольятти, а также на заводе в Ижевске, где собирают Lada Vesta, будут остановлены в связи с корпоративными каникулами на три недели, считая с 23 июля. В пресс-службе уверили, что в это время сервисные и дилерские центры не будут испытывать недостатка запчастей и комплектующих. Также дилерам отгружены все предзаказанные машины.
Каникулы будут использованы для текущего ремонта и модернизации конвейерного оборудования. Кроме того, завод в конце месяца снимает с производства «старые» модели на базе Lada Kalina и готовится начать производство обновленных моделей, которые будут представлены в конце августа на московском автосалоне.
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