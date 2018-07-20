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Peugeot 508 GT обрел полный привод
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Peugeot 508 GT обрел полный привод 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
Причем, важные обновления получили как универсал, так и хэтчбек.
Французский автопроизводитель периодически возвращается к идее с полным приводом. Последний раз такая конструкция в среднеразмерных автомобилях присутствовала в Peugeot 405 c двигателем в 2 литра.
У этого автомобиля своя история. Его выпускали всего три года и в ограниченной серии. При этом часть машин была отдана блюстителям прядка ввиду скоростных характеристик.
Теперь появился гибридный Peugeot 508 GT, имеющий свои особенности. Прежде всего, основным будет считаться бензиновый двигатель на 1,6 литра с потенциальной мощностью примерно в 200 лошадиных сил. Он будет отвечать за передние колеса.
Задняя же ось отдана в распоряжение электромотора, добавляющего еще 100 единиц мощности. Причем, только на электрической тяге автомобиль сможет проехать полноценные 50 километров.
В настоящее время автомобиль проверяется в дорожных условиях. Его продажи могут начаться уже в 2019 году.
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