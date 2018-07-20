Ещё
ФТС вернула немцу угнанный Lamborgini
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФТС вернула немцу угнанный Lamborgini стоимостью 23 миллиона рублей 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: Automobili Lamborghini SpA
Федеральная таможенная служба (ФТС) вернула немцу угнанный в Германии и привезенный в Россию автомобиль Lamborgini Aventador, стоимость которого составляет 23 миллиона рублей, сообщает служба в пятницу.
Автомобиль изъяли у российского гражданина. Он ввез его в страну без уплаты 6,5 миллиона рублей таможенных платежей, за что правоохранители возбудили против него уголовное дело.
"В результате совместных следственных действий ФТС России, Национального бюро Интерпола и ГУ МВД России Южного административного округа по городу Москве установлено, что автомобиль был угнан в Германии и разыскивается правоохранительными органами этой страны. 20 июля 2018 года российские таможенники вернули автомобиль законному владельцу с помощью таможенной процедуры реэкспорта", — говорится в сообщении.
Lamborgini Aventador — спортивный автомобиль, выпускаемый с 2011 года. Aventador оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, максимальная скорость — 350 километров в час.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост заблокировали до 2020 года418
Человека разорвало на части в ДТП на Новорижском шоссе
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»55
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
Видео
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:09
Пять человек погибли в страшном ДТП под Екатеринбургом
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:16
В Алтайском крае автобус загорелся на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение