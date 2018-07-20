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На Chevrolet Niva предлагается скидка
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На Chevrolet Niva предлагается скидка 

Car.ru 20 июля 2018
Фото: Car.ru
Благодаря программе трейд-ин, при приобретении автомобиля в июле и августе можно сэкономить 30 тысяч рублей.
Ценовая акция стартует в ближайший понедельник. В нее попадут автомобили Chevrolet Niva в комплектациях GL и LE+, поступившие от GM-Автоваз к заводским дилерам по 20 июля 2018 года. Само привлекательное предложение будет актуально до 31 августа.
Дополнительно к предоставляемой скидке покупатели смогут воспользоваться программой «Уверенность без границ». Ее условия предусматривают предоставление автовладельцам двух первых техосмотров в подарок.
Нелишним будет отметить, что с июля 2108 на практически все автомобили Chevrolet Niva увеличились цены. Диапазон подорожания составил от пятнадцати до семнадцати тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.
Остается добавить, что с ближайшего понедельника GM-Автоваз уходит на трехнедельные каникулы. За это время по оборудованию будут выполнены ремонт, наладка и требуемое сервисное обслуживание.
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